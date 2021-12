A Fazenda: enquete aponta saída de Dudu Pelizzari

Enquete realizada logo após a formação da Roça em “A Fazenda 3” aponta a saída de Dudu Pelizzaro do reality show rural da Rede Record na noite desta quinta-feira, 14, quando será eliminado o segundo participantes do programa. O ator recebeu 36,17% das intenções de votos dos leitores do A TARDE On Line.









adblock ativo