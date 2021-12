A Fazenda: Dudu Pelizzari é o sexto eliminado

Dudu Pelizzari foi o sexto eliminado da terceira temporada de “A Fazenda”, reality show da Rede Record que pagará o prêmio de R$ 2 milhões ao vencedor. O ator deixou o programa na noite desta quinta-feira, 11, com 52% dos votos do público. Ele concorreu pela permanência na atração com a repórter Janaína Jacobina e a atriz Ana Carolina Dias.

adblock ativo