A Fazenda: Dudu Pelizzari chora com a eliminação de Nany People

Apesar do desentendimento com Nany People antes do anúncio do resultado

da quinta eliminação de "A Fazenda 3", Dudu Pelizzari chorou a saída da colega de

confinamento na noite desta quinta-feira, 4. Em conversa com Ana Carolina Dias e Mulher Melancia, o

ator comentou o quanto estava triste. “Ela foi a única que ficou do meu

lado e eu nem tive a chance de pedir desculpas”. Carol e Andressa

afirmaram não se conformar com a decisão do público.







Integrante da equipe Coelho, a humorista foi a quinta eliminada de “A Fazenda 3”. A saída da apresentadora e humorista já havia sido antecipada por enquete realizada pelo A TARDe On Line, realizada logo após a formação da Roça desta semana. Nany deixou a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, pago pela emissora de Edir Macedo, na noite desta quinta-feira, 4.









adblock ativo