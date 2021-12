A Fazenda: Daniel e Janaina disputam a Roça

Na formação da 10ª Roça do programa A Fazenda, da Rede Record, o modelo Daniel Bueno enfrentará a jornalista Janaina Jacobina, que já estava na berlinda, depois de ter perdido o Desafio Semanal.

Depois da votação, Janaina disse para Daniel e Lisi Benitez que está com mau pressentimento: "Dessa vez, eu estou com uma sensação forte [de que vou ser eliminada]. O Daniel nunca foi para a Roça, então é uma incógnita. Das outras vezes, eu fui com pessoas que já tinham ido para a Roça", desabafou a jornalista.



Veja em quem cada peão votou:

Janaina Jacobina votou em: Carol

Daniel Bueno votou em: Sergio Abreu

Lisi Benitez votou em: Carol

Luiza Gottschalk votou em: Daniel

Sergio Abreu votou em: Daniel

Ana Carolina Dias votou em: Daniel

