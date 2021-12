"A Fazenda 3": Monique Evans é eliminada com 56% dos votos

Monique Evans foi eliminada do reality show 'A Fazenda 3' com 56% dos votos, nesta quinta-feira, 7, e perdeu a chance de conquistar o prêmio de R$ 2 milhões. A atração da Record não divulgou a porcentagem dos outros dois participantes que estavam na Roça, Sérgio Abreu e Luiza Gottschalk. A apresentadora foi para a berlinda depois de perder o primeiro Desafio Semanal do programa.





Ao deixar a sede de 'A Fazenda', Monique foi recebida pela filha Bárbara e a amiga Luciana.

