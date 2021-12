A Fazenda 3: Luiza diz estar com saudades de Tico Santa Cruz

Luiza Gottschalk acordou sentimental neste domingo, 31, em "A Fazenda 3". Depois de falar sobre uma paixão que deixou do lado de fora da casa, a apresentadora confessou estar com saudades de Tico Santa Cruz. Ela tico ficaram muito amigos desde o início do reality show da Record.



"Que droga ele ter ido embora, que raiva", lamentou.





