"A Fazenda 3" contará com um participante a mais

A terceira edição do reality show rural "A Fazenda", da Rede Record, terá um participante a mais com relação às duas primeiras temporadas do programa. Segundo a coluna de Flávio Ricco, publicada nesta quarta-feira, 21, no Uol, a atração comandada por Brito Jr. contará com 15 famosos no confinamento em Itu, no interior de São Paulo.



Ainda de acordo com a coluna, o diretor Rodrigo Carelli escolheu os integrantes do reality show dentre 100 candidatos. A produção, no entanto, revelará o nome dos concorrentes ao prêmio de R$ 1 milhão somente no dia da estreia, prevista para setembro. Até lá, a emissora de Edir Macedo fará inserções na televisão com mensagens gravadas por cada famoso, mas não mostrará o rosto de nenhum deles.

adblock ativo