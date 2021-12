"A Fazenda 3": clima fica tenso com punição e brigas na madrugada

Após a formação da quinta "Roça", os ânimos dos peões de "A Fazenda 3" ficaram ainda mais à flor da pele na madruga desta quarta-feira, 3. Ao retornar à sede, Janaína resolveu declarar guerra aos colegas de confinamento ao pegar um lápis de maquiagem e um batom vermelho para escrever mensagens nos espelhos da casa.

“Escrever é assim! Cadê o papel? Não tem provas. O Brasil vê tudo. Não temo”, escreveu ela, referindo-se ao fato de Dudu ter dito que ela havia lhe escrito um bilhete com a pergunta: ´Posso confiar em você?'.





Janaína nega que tenha escrito o bilhete. Para piorar, sua decisão de escrever nos espelhos da casa é um gesto proibido pelas normas do programa.

Com medo da punição, os peões pediram que a apresentadora parasse, mas ela não deu atenção. Irritada, Janaina ignorou até a produção da atração. Por conta dos rabiscos, os confinados terão que ficar 24 horas sem gás e água. Além disso, todas as maquiagens foram confiscadas.

"Caraca, a gente está levando punição por tua causa. Por que você quer escrever no espelho? Vai escrever no espelho da sua casa!”, gritou Carol, da cozinha. Preocupada com Janaína, Piu-Piu tentou acalmar a situação e chamou a colega para uma conversa: “Janaína, conselho de amiga: se poupe. Você tem uma vida inteira lá fora. Pensa nisso!”.

Em seguida, já no quarto, Janaína tentou se justificar para os peões e declarou que se sente traída pelo próprio grupo. Melancia, que já declarou não gostar da loira, limpou os espelhos reclamando. “Virei faxineira, por causa de criancice e piranhagem!”, disparou.

Mais brigas – O clima de tensão continuou com a discussão entre Dudu Pelizzari e Nany People. Dudu, que tinha na transexual sua maior aliada, mostrou-se irritado quando Nany o chamou de Judas. Isso porque o rapaz havia combinado com ela para votarem em Janaína e, ainda assim, firmou parceria com a Mulher Melancia e Carol para votar em Carrasco.





A berlinda da semana acabou sendo fechada com Nany, Sergio Abreu e Carrasco. Quando Dudu entrou no quarto para justificar sua mudança de voto, Nany o atacou: “Você é um carrasco. Tenho um papel ótimo pra você: na Semana Santa, você pode ser o Judas. Judas! Judas!”, gritou Nany e ameaçou que iria acabar com a carreira dele.

Nany procurou apoio com Sérgio Abreu e Luiza para falar do ator. “Onde esse moleque passar na minha frente não vai sobrar rastro dele. Ele não tem coragem de olhar para mim. Eu pedi para ele rezar para eu não subir essa ladeira”, contou.

Já na Casa da Roça, Nany continuou a criticar o ator: “Dudu é homofóbico ou esconde sua sexualidade. Um dia chamei o Daniel para ir numa boate e Dudu disse para ele não ir porque tinha muita gayzada”, disse.



Respondendo às críticas de Nany, Sergio Abreu falou que o ator é inconsequente. Para a transexual Dudu só pensa em si.

Revolta – Do outro lado da confusão, Dudu comentou com Carol sobre o término da sua coligação com Nany. “Se Nany voltar, nossa equipe não poderá contar mais com ela. Nany disse que vai me ferrar. Quem ela pensa que é? Se quiser me mandar pra a ‘Roça’, manda. Vou amarradão, estou cansado de conviver com esse psicopata. Eu tenho que mostrar atitude de homem para os meus pais que estão me vendo”, continuou.

“Agora seremos três, porque se ela voltar vai votar em você”, avaliou Carol. Dudu completou: “Quem se voltou contra o grupo não fui eu, foi ela, porque se a gente votasse no Carrasco, o Viola ia livrar a gente”.

