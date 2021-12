"A Fazenda 3": brigas ficam mais intensas entre peões

O desentendimento entre os peões de "A Fazenda 3" ficou mais do que evidente no programa exibido nesta segunda-feira, 4. Em apenas uma semana de convivência, alguns participantes já demonstraram que não estão aguentando a pressão do programa. Entre os que tiveram maior conflito de comportamento, estão Eduardo Pelizzari e Monique Evans.

Desde que os participantes chegaram na casa, a apresentadora foi a que mais protagonizou brigas com os colegas de reality show. Ela já se desentendeu com o amigo Sergio Mallandro, Eduardo, e vive em conflito com Nany People. Monique já fez drama, chorou e até já pediu desculpas. Na madrugada desta terça, 5, ela esperou os peões dormirem e ficou sozinha na varanda da casa refletindo sobre suas últimas atitudes. Ela é a primeira peoa a ir para a Roça, já que perdeu, de propósito, o desafio semanal.

Procurando por defesa, Carol e Melancia decidem revelar seus votos para Mallandro, dizendo que pretendem indicar Sergio Abreu. O humorista resolve armar uma estratégia e busca apoio em outros participantes. Mallandro conspira contra os Ovelhas e Viola faz duras críticas ao comportamento de Dudu. Enquanto isso, Tico Santa Cruz conversa com seu grupo sobre a proposta recebida dos Avestruzes para jogar contra os Coelhos.

| Equipes |

Equipe Coelho - Andressa, Carol, Monique, Dudu e Nany

Equipe Ovelha - Tico, Luiza, Sergio Abreu, Carrasco e Geisy

Equipe Avestruz - Daniel, Janaina, Viola, Lisi e Sergio Mallandro

