'A Favorita' lidera indicações ao Critics' Choice Awards 2019

Foram anunciados nesta segunda-feira, 10, os indicados ao Critics' Choice Awards, prêmio conhecido por antecipar várias escolhas da Academia no Oscar. Os vencedores serão anunciados no dia 13 de janeiro de 2019.

A Favorita lidera o número de indicações, com 14, incluindo a de melhor filme; Pantera Negra vem logo atrás, com 12, seguido por O Primeiro Homem, O Retorno de Mary Poppins, Nasce uma Estrela e Vice, com nove indicações cada um; Roma tem 8.

Nas categorias de TV, a HBO e a Netflix lideram com 20 indicações, seguidas por FX (17), Amazon (12) e NBC (11). As séries com o maior número de indicações são The Americans (FX), The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story (FX) e Escape at Dannemora (Showtime), com 5 cada.

O Critics' Choice Awards é organizado pela Broadcast Film Critics Association (BFCA) e pela Broadcast Television Journalists Association (BTJA).

