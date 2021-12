"A educação machista faz mulheres se submeterem a relações falidas", diz Tia Má

Maíra Azevedo, mais conhecida pelo nome artístico de Tia Má, aquela cuja língua afiada ninguém pode segurar. Jornalista por formação, a baiana multifacetada hoje atua como digital influencer do alto dos seus 450 mil seguidores no Instagram, 540 mil no Facebook e 85 mil inscritos em seu canal no YouTube.

Referência quando o assunto é falar – da forma mais ácida possível – sobre racismo, relacionamentos abusivos e assédio, sempre com o típico humor baiano, Maíra lança seu primeiro livro 'Como se livrar de um relacionamento ordinário', nesta terça-feira, 10, na Livraria Leitura (Shopping Bela Vista).

"Eu acho que o humor é a terapia mais poderosa para combater qualquer tipo de ódio e desafeto", afirma a jornalista.

Em entrevista ao A TARDE, Maíra Azevedo entrega um verdadeiro depoimento de como o seu processo de vivência em relações abusivas e declarações dos seguidores se tornou, então, um livro de conselhos amorosos. "Muita gente me pedindo para falar a respeito. Além das minhas próprias furadas afetivas", diz.

Você participa como conselheira no programa 'Encontro com Fátima Bernardes' (Globo) e seu trabalho como digital influencer é voltado, principalmente, às questões femininas. Mas, para seu primeiro livro, o que a motivou a falar sobre roubadas afetivas?

Primeiro, o que me motivou a escrever sobre esse tema foi a quantidade de relatos que eu recebo no meu inbox (bate-papo privado na internet). Muita gente me pedindo para falar a respeito. Além das minhas próprias furadas afetivas, as relações a que eu me submeti, muitas por uma questão de desespero. O desejo de fazer parte das estatísticas das mulheres que têm um relacionamento vem porque ainda existe uma cobrança social muito forte contra as mesmas.

Com o aumento dos casos de violência contra as mulheres (dos mais diversos tipos), você acha que o livro chega no momento certo?

Não sei dizer se é o momento certo, mas certamente é um momento possível. Exatamente por causa da educação machista que recebemos, muitas mulheres são submetidas a relações falidas, mas preferem não denunciar, porque reconhecer o que esse tipo de relação é como reconhecer – de acordo com a sociedade reacionária – o próprio fracasso. Acredito que isso serve como reflexão para pessoas que vivenciam um relacionamento abusivo, mas não se dão conta.

Dentro da ideia de abrir os olhos dos leitores, o seu bordão "tira o sapatinho e bota o pé no chão" é citado algumas vezes no livro. Qual a mensagem que você quer passar?

A proposta é passar a mensagem de que você pode e deve prestar atenção nos detalhes. Coisas que a gente historicamente deixa passar ou releva, porque nos foi ensinado que aquilo não é tão importante. Por exemplo, quando o cara está sempre depreciando a companheira, foi ensinado para nós, mulheres, que isso pode ser encarado como brincadeira. Então: tira o sapatinho, ponha os pés no chão, fique atenta, observe quem é você, não esqueça da sua história, acompanhe sua trajetória, lembre-se cotidianamente das suas conquistas. Você não é raceada como pombo para viver de migalha.

Para além das relações afetivas e da vida das mulheres, você dedica parte do livro para a construção e a importância da sua própria autoestima. Como foi falar abertamente sobre essas relações que a fizeram ser como é hoje?

Para mim, não foi uma questão falar sobre minhas relações. As relações ordinárias que vivi me serviram para que eu não quisesse passar por mais nenhuma delas. Eu, inclusive, cito no livro "não quer dizer que eu não vá viver um relacionamento tóxico ou abusivo", mas a minha ideia é: aprender com os meus erros. Aquela relação que eu já vivi, pretendo não vivenciar novamente, daquela mesma forma eu não quero mais, já não aceito mais.

Escrito por uma negra nordestina, pode-se dizer que é um livro para todas as mulheres, mas houve algum momento específico em que você se direcionou a mulheres do seu estereótipo?

Quando eu faço esse recorte de raça e região, é justamente porque sou uma mulher preta e nordestina e eu sei que mulheres como eu sempre são retratadas de forma lúdica, através da ótica da piada, onde a gente é o objeto da graça. Mas desta vez é uma mulher que foge dos padrões estéticos, dos padrões regionais, falando de amor próprio, de autoestima, dizendo que nós podemos e devemos, sim, ser amadas do jeito que somos.

A linguagem humorística não poderia deixar de estar presente no livro, com os trocadilhos, a acidez e o próprio design. Foi intencional trazer essa leveza?

O humor é uma ferramenta poderosa de reflexão, que traz as pessoas para perto. Eu, como baiana, digo que o povo baiano tem uma forma peculiar de se expressar. A gente é engraçado na nossa fala e nas nossas expressões. O título do livro é: como se livrar de um relacionamento ordinário, não era para ser engraçado, mas acaba sendo. Eu acho que o humor é a terapia mais poderosa para combater qualquer tipo de ódio e desafeto.

Teve algum assunto que você desejou falar mas acabou ficando de fora? Talvez para um próximo projeto?

Não teve nenhum assunto que ficou de fora neste livro. Eu tenho vontade, sim, de fazer outros livros sobre outros temas. Um plano que tenho é de falar como eu educo o meu filho numa sociedade racista.

Seu sucesso é de nível nacional, mas o primeiro evento de lançamento está sendo em terra natal.

Fiz questão de que o primeiro lançamento fosse aqui na minha cidade, e é importante destacar que Salvador tem uma grande produção literária, muitas mulheres pretas autoras fazendo história. Ela não poderia ficar de fora desse momento tão importante para minha vida.

O que o futuro reserva para Como se livrar de um relacionamento ordinário? Talvez um trabalho em paralelo com a internet?

Há grandes chances deste livro se tornar um novo espetáculo meu para o palco. Vou continuar com meu stand-up – inclusive em julho dou continuidade à temporada. Mas tudo indica que a história deste livro em breve vai virar um espetáculo também.

Depois de Salvador, quais são os próximos destinos?

Em seguida vou para o Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira,11, e dia 17 em São Paulo. Depois a ideia é que a gente consiga rodar por todo o Brasil.

Lançamento do livro 'Como se livrar de um relacionamento ordinário', de Maíra Azevedo (Tia Má) / amanhã, às 19h / Livraria Leitura (Shopping Bela Vista, Alameda Euvaldo Luz, Horto Bela Vista), 2º piso, ala sul / entrada franca

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

