A Casa Preta Espaço de Cultura tem programação movimentada

O casarão de três pavimentos, datado dos anos 1930, foi pintado pelo tempo. Talvez já tenha sido amarelo, talvez azul. Sem letreiro, nem grande marca estampada, passa despercebido a quem "não é de casa".

Sempre que alguém chegava por ali perguntando onde um pessoal de teatro estava ensaiando, a vizinhança repetia: "Na casa preta". O que era apelido virou nome e símbolo da boa relação com a comunidade do entorno.



O batismo surgiu naturalmente, dia a dia, a partir da atuação ainda tímida do Núcleo Vagapara, coletivo de artistas de teatro e dança, primeiro a ocupar o espaço, em 2009. "A gente brincava dizendo que era um pouco como a casa dos Novos Baianos, na década de 1970", diz Isabela SIlveira, do Vagapara.

Este ano, o potencial da Casa Preta Espaço de Cultura - ou o número 40 da Rua Areal de Cima, no bairro do Dois de Julho - vai ser melhor aproveitado por uma programação contínua de oito meses. No total, serão 104 eventos - exposições, atividades de formação e intercâmbios, espetáculos teatrais, shows e performances deverão acontecer nas salas, quartos e jardim do casarão, hoje um local que abriga ensaios e apresentações de diversas linguagens.

Criatividade

Na Casa Preta, a intensa vivência de grupos artísticos estabelece uma ambiência propícia à criatividade, de modo que uma janela aberta para uma parede vazia se transforma tanto em cenário de espetáculo quanto em palco para show intimista.

"A Casa Preta é frequentada principalmente por artistas, intelectuais e comunidade do entorno, um público endógeno. Com o projeto de dinamização, queremos que vire mais um espaço cultural da cidade", afirma o ator e diretor Gordo Neto.

Além de membro do grupo Vilavox, um dos residentes do espaço, ele também está à frente da curadoria do projeto de dinamização juntamente com Felipe Barroso e Renata Berenstein.

Este mês, a programação traz às sextas-feiras o show Transito na Casa Preta, do grupo Ricardo Caian e os Beduínos Gigantes. Aos sábados e domingos, o espaço acolhe Fragmentos do Oroboro, do Teatro Base, outro grupo residente. Já as paredes da casa apresentam a exposição Vestígios, de Filipe Bezerra.

Ao longo do ano, estão previstas apresentações de nomes como Sandra Simões, Deco Simões e Jarbas Bittencourt. Os ingressos para as apresentações custam R$ 12 (inteira, moradores do Dois de Julho e entorno pagam R$ 5). Já as atividades voltadas para o público infantil serão gratuitas.

As atividades serão viabilizadas pelo investimento de aproximadamente R$ 90 mil, do Edital de Dinamização de Espaços Culturais da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia.

Público

A indicação do espetáculo Dissidente, do núcleo Teatro da Casa, a seis categorias do Prêmio Braskem de Teatro em 2012, foi um dos aspectos que deram mais visibilidade ao espaço cultural. A montagem foi concebida e encenada na Casa Preta, para um público de cerca de 30 pessoas por noite.

"Dissidente trouxe muita gente que não conhecia a casa. Salvador carece de espaços alternativos assim, porque ou você tem o teatro fechado ou a rua", afirma Gordo Neto.

Paralelamente à programação artística, para garantir o pagamento do aluguel do espaço ao proprietário e a subsistência da casa, os residentes e gestores locam alguns espaços para ensaios e programação de variados grupos. Desta forma, o lugar já serviu de locação para produções audiovisuais, como o filme Depois da Chuva.

Residência

Eventualmente, o espaço até hospeda artistas que passam pela cidade e trabalham com os grupos residentes. Por isso, não é raro se deparar com alguns colchões fora de ordem entre o material cenotécnico, mais ou menos o que acontece na casa da gente quando alguma visita aparece sem avisar.

"A gente viu muita coisa pelo País, foi juntando as experiências e se inspirou para fazer um formato nosso. Vamos cuidando um pouco da casa, melhorando as instalações, é uma relação simbiótica", diz Gordo.

Para Felipe Pedroso, um dos fundadores do espaço, a alma da casa são seus grupos residentes. "A ideia inicial era montar um barzinho no centro, que tivesse um cunho cultural. O barzinho nunca chegou a existir, mas o trabalho dos grupos artísticos fez com que conseguíssemos muito mais", diz o responsável pela interlocução com o proprietário do imóvel.

A proposta inicial do grupo era usar o espaço apenas para os ensaios do espetáculo Fragmentos de Um Só, mas a relação com a casa foi tão forte que eles foram convencidos a apresentá-lo ali mesmo.

"Quando vimos, já tínhamos concebido sete solos considerando os espaços da casa, tínhamos uma relação afetiva", conta saudosa a artista.

Vizinhança

O centro cultural foi bem acolhido pela comunidade da rua pacata, onde à noite vizinhos ainda colocam cadeiras na porta para conversar, contrariando a concepção do centro perigoso.

"A gente cumpre esse papel de movimentar um pouco o bairro, trazer gente, chamar a atenção, fazer com que as pessoas passem na rua e vejam que o lixo está ali sem coleta ou que existem usuários de drogas", afirma Barroso.

Quando deixava a Casa Preta na tarde de anteontem, Gordo Neto pôde sentir a temperatura desta relação. Kézia dos Santos Lima (8 anos) emocionou o diretor com uma simples pergunta: "Nunca mais você fez espetáculo. Por quê?". A menina referia-se à peça O Segredo da Arca de Trancoso (Melhor Infantojuvenil no Prêmio Braskem de Teatro), apresentada no espaço cultural e nas ruas do bairro.

adblock ativo