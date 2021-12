A carne do Tony Ramos e a poupança da Camila Pitanga

- Você comeria a carne do Tony Ramos?

- De jeito nenhum. Deve ter muito pelo. Já pensou o tempo de fio dental para tirar o monte de fios dos vãos dos dentes?

- Dizem que ele ganhou R$ 5 milhões para você comer a carne dele.

- Traseiro ou dianteiro? Coxão mole ou coxão duro? Picanha ou maminha? O cara já passou da idade da fraldinha e ainda não usa fraldão.

- Parece que ele convenceu muita gente.

- O cachê dá para comprar quantos quilos de carne?

- Acho que ele vai poder fazer churrasco para o resto da vida.

- E o peru da Fátima Bernardes? Você comeu no Natal?

- Nada. Você não viu que ele continuou na bancada do JN?

- As piadas hoje estão abaixo da crítica. Você não tem vergonha?

- Eu não. Sou como o Rubinho. Quero ver se ganho dinheiro sendo motivo de piada.

- Ouvi dizer que ele embolsou R$ 400 mil pela autodepreciação.

- Acho um ótimo negócio. O cara já era alvo de chacota sem ganhar nada com isso.

- Será que ele foi lento para analisar o contrato de propaganda?

- Pediu um tempo para dar voltas e aquecer os pneus do cérebro.

- Outra piada ruim. Voltando a Fátima, ela não ganhava nada de propaganda quando propagandeava más notícias no JN, agora que faz um programa a que pouca gente presta atenção, está deixando a poupança polpuda.

- Por que tantos pês na mesma frase?

- Para parecer que penso.

- Chega de aliteração, vamos juntar Tony e Fátima. Quem é que compra tanta carne, tanta salsicha?

- Pessoas perdulárias que não poupam.

- Letras pê de novo!

- É que acabo de ver a Pitanga na página do periódico. Esses pês não param de pipocar.

- Que Pitanga?

- A perfeita Camila.

- Você depositaria na poupança dela?

- Precisa perguntar? Papagaio!

- Estou falando da Caixa.

- Pena!

