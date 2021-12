A Bofetada volta a cartaz para celebrar 30 anos de Cia Baiana de Patifaria

A Cia Baiana de Patifaria comemora 30 anos em 2017 e, para celebrar, vai voltar a cartaz com A Bofetada, sábados, 21h, e domingos, 20h, de 7 de janeiro a 19 de fevereiro, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e custam R$ 50.

A Bofetada, que é encenada há 29 anos, mostra 11 personagens como Fanta Maria, Pandora Luzia, Eleonora, Vânia e Dirce, que se revezam em três esquetes: “O Calcanhar de Aquiles” (de Mauro Rasi), “O Ponto e a Atriz” e “Fanta e Pandora” (ambos de Miguel Magno e Ricardo de Almeida) estarão em cena.

Centrada basicamente no tempo de comédia do ator, a peça tem uma comunicação direta com o público, através de referências retiradas do cotidiano com muito improviso dos atores Diogo Lopes Filho, Mario Bezerra, Marcos Barretto e Lelo Filho, que também assina a direção, juntamente com o diretor assistente Odilon Henriques.

Além da Bofetada, a Cia Baiana de Patifaria vai exibir uma mostra com apresentações da companhia em todo o país. Também em 2017, vão lançar o livro "É A Minha Cara", de Nara Maria Santos e Kamila Matos, com a trajetória da trupe, histórias de cena e bastidores.

adblock ativo