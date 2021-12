"A Bahia é muito forte para mim", diz Emicida

A agenda de compromissos de Emicida é extensa: shows frequentes em diferentes cidades brasileiras, gestão da sua gravadora Laboratório Fantasma e participação em programas de TV. Ele, contudo, não se queixa das inúmeras atividades que atravessam o seu cotidiano. Tudo isso, afinal, é entremeado por muito som.

"Escuto música o tempo inteiro. Na minha casa, em cada cômodo, sempre está tocando alguma coisa. Agora tenho ouvido muito Os Tincoãs. A Bahia é muito forte para mim", conta Emicida, que aproveita para citar BaianaSystem, Opanijé e Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz como outros baianos frequentes em suas audições.



Essa ligação é tão forte que o rapper paulista desembarca pela segunda vez em Salvador para apresentar o show, ou melhor, o "concerto" baseado no disco Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, lançado em 2015. Será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, domingo, às 17h.

O repertório vai ter algumas mudanças em relação ao espetáculo anterior na cidade, que ocorreu no Trapiche Barnabé, em novembro de 2015. Segundo Emicida, em geral, o set list nunca é o mesmo. "Tem variações. Gosto de escolher na hora, sentir a energia, principalmente repetindo o show em uma cidade como Salvador".

As músicas Mãe, Passarinhos, Boa Esperança e Baiana, do trabalho mais recente - cuja sonoridade aprofunda a mistura de rap e outros gêneros -, estão no roteiro. Esta última canção, em dueto com Caetano Veloso no álbum, é um elogio apaixonado aos baianos.

"Como admirador daí, queria passear na poesia como se estivesse passeando pela cidade. Os lugares onde meus amigos moram. Falar de João Jorge, Mestre Didi, Raimundo de Oliveira. Eles são muito importantes para o Brasil".

No show, Emicida vai receber Russo Passapusso (BaianaSystem) no palco. Outra conexão que pretende construir na cidade é com o maestro Letieres Leite, da Orkestra Rumpilezz. "Vou encher o saco dele para ver se a gente faz alguma coisa juntos", revela.

Parceria familiar

Antes de Emicida realizar a apresentação, o seu irmão, o cantor e compositor Evandro Fióti, lança em show o EP Gente Bonita. Pode-se dizer, inclusive, que esse será o primeiro oficial da sua vida. "Ainda nem fizemos em São Paulo e surgiu a possibilidade de acontecer em Salvador. Percebi que fazia todo sentido. Vou tocar músicas do EP, Olha a Pipa, de Jorge Ben, Cesária Évora (cantora de Cabo Verde), entre outras coisas", conta Fióti.

Os irmãos são sócios na gravadora Laboratório Fantasma, em São Paulo, e produzem os seus próprios discos. Emicida explica essa decisão: "A gente que é apaixonado pela arte vive reclamando que o dinheiro sempre fica na mão dos bunda mole, do cara que não entende de arte. A maneira que a gente encontrou de reinvestir isso na arte foi essa!".

