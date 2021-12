"A Bahia é maravilhosa", diz Roberto Carlos, que levou projeto para Praia do Forte

Após 12 anos fazendo o Projeto Emoções em um navio, Roberto Carlos deixou o alto-mar e fincou o pé em terra firme, mais precisamente no Iberostar Resort, na Praia do Forte, litoral norte da Bahia. "Resolvemos variar um pouco e dar um tempo no navio agora, mas vamos voltar com ele ano que vem e, quem sabe, também fazermos novamente aqui na Bahia, que é um lugar maravilhoso", disse o rei em coletiva na noite desta quinta-feira, 16 (confira vídeos da coletiva abaixo).

Animado, o cantor não se furtou a falar sobre nenhum assunto: elogiou Sérgio Moro, "não sou a favor desse ou daquele, sou a favor da Justiça. Sendo assim, sou a favor de Sérgio Moro" e, vascaíno, sugeriu que o árbitro de futebol tivesse ajuda da tecnologia, "para saber se foi pênalti ou não ou para um lance duvidoso".

Filme revelador

Roberto Carlos garantiu que a cinebiografia dele vai revelar tudo sobre a vida dele. "A gente não vai economizar em informações", garantiu. Mas ele adiantou que mais detalhes da história de vida dele serão conhecidos no livro que irá lançar depois do filme - ainda sem data de estreia.

Sobre a música que fez para a novela A Força do Querer, de Glória Perez, o cantor disse que foi um desafio escrever uma composição para um personagem específico. "Sempre escrevi sob inspiração, mas eu não poderia perder esse "emprego" com Glória Perez. Então escrevi e gravei "Sereia", tema da personagem de Isis Valverde", contou.

Fãs eufóricas

As fãs de Roberto Carlos, em sua grande maioria idosas, estavam eufóricas em ver o cantor na coletiva, aberta para os hóspedes que compraram o pacote para os shows. Cada vez que o rei falava o nome de uma canção, elas iam ao delírio e não era difícil alguma mais afoita pedir para ele ir beijá-la.

Dentre elas, a baiana Adalgisa Santana Pereira, que já assistiu a 50 shows de Roberto Carlos. "Ele é tudo para mim, uma pessoa generosa e um cantor sensacional", afirmou, mostrando orgulhosa uma foto que saiu publicada no jornal A TARDE, em 2001, na qual o cantor segura uma faixa dada por ela. Adalgisa estava na fila para a coletiva, programada para as 18h, desde às 9h30.

Já a carioca Tânia Maria de Araújo já perdeu as contas de quantos shows do rei ela já viu, já que frequentava o auditório do programa da Jovem Guarda, comandado pelo cantor nos anos 60. "Além de um ídolo, ele é um amigo que eu acompanho para onde for", afirma emocionada.

Além dos três shows de Roberto Carlos, o pacote Emoções ainda tem karaokê e show de Tom Cavalcante, além de uma missa do padre Antônio Maria.

Roberto Carlos fala sobre o momento atual do Brasil #robertocarlos #RCemocoes2017 #musica Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 16, 2017 às 2:25 PST

Em coletiva na Praia do Forte, Roberto Carlos fala Tropicalismo #RCemocoes2017 #robertocarlos #praiadoforte Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 16, 2017 às 2:36 PST

Será que podemos esperar uma turnê de Roberto Carlos com Maria Bethânia? O rei responde #RCemocoes2017 #robertocarlos #iberostar #ATARDE Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 16, 2017 às 2:43 PST

Como será o filme baseado na carreira de Roberto Carlos? Confira a resposta do próprio cantor #RCemocoes2017 #robertocarlos Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 16, 2017 às 3:31 PST

adblock ativo