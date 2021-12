A Arca de Noé, de Vinícus de Moraes, ganha nova roupagem

Este sábado, 19, é dia de festa no céu - ou onde quer que esteja Marcus Vinicius de Moraes, que, nascido a 19 de outubro de 1913, passou pela vida como diplomata, cantor e compositor popular, amante de extensa lista de mulheres e das melhores marcas de whisky, mas que deixou, definitivamente, a marca dele neste mundo como poeta.

Em meio a diversas ações para celebrar o centenário de nascimento do coautor de Chega de Saudade e de pérolas como O Dia da Criação, destaca-se a atualização do projeto A Arca de Noé, lançado em 1980.

O disco em que nomes da MPB davam vida a canções sobre a passagem bíblica foi uma das últimas idealizações do Poetinha, cujo coração parou de bater a 9 de julho do ano em que o bolachão de vinil era lançado. Agora, em CD, A Arca de Noé, embora com a essência da obra original, ressurge renovado.

Continua um disco de poemas ácidos, líricos e inteligentes, bem musicados, arranjados e gravados. E, ainda que fosse um desafio revisitar um clássico desse porte, alcança a proeza de proporcionar um reencontro e uma (boa) surpresa.

À frente estão a cineasta Suzana Moraes, filha de Vinicius, o músico Dé Palmeira, o produtor Leonardo Netto e a cantora e compositora Adriana Calcanhotto - novamente sob o alterego para projetos infantis: Adriana Partimpim.

Mas, como no projeto original, A Arca de Noé do século 21 não cabe no rótulo de infantil. Com uma lista de bichos, um santo e uma casa muito doida apresentados por intérpretes carismáticos, o CD tem ingredientes para cativar os pequenos, porém não só eles.

Novos tripulantes

A abertura repete o arranjo original do maestro Rogério Duprat, com nova orquestra. Maria Bethânia anuncia a boa nova, declamando, entre drama e profecia, que o céu já não desaba sobre a terra - e, em vez de Chico Buarque e Milton Nascimento, Seu Jorge e o pagodeiro Péricles (ex-Exaltasamba) não se saem mal na faixa-título, quando o patriarca repovoa a terra após o dilúvio.

Seguem atualizações: em vez de Fagner, Caetano Veloso e o filho Moreno transformam O Leão em um pagodinho de bar de subúrbio; O Pato do MPB-4 (faixa que fez mais sucesso) é samba com Zeca Pagodinho; a versão de Elba Ramalho de O Peru ganha ar concretista com Arnaldo Antunes.

Em vez de Marina Lima, Mart'nália com O Gato. Cabe a Erasmo Carlos rever O Pintinho, com acento rocker; sai Elis Regina, entram Chitãozinho e Xororó em A Corujinha.

Com a sonoridade do disco Recanto, Gal Costa agrada na interpretação de As Borboletas, uma das duas inéditas. A outra é O Elefantinho, musicada e interpretada pela Partimpim.

Chico Buarque (O Pinguim), Marisa Monte (As Abelhas) e Ivete Sangalo (A Galinha D'Angola) refazem o que Toquinho, Moraes Moreira e Ney Matogrosso gravaram: samba de gafieira (Chico), sotaque de Novos Baianos (Marisa) e kuduro (Ivete).

Ainda o hermano Rodrigo Amarante (com a Orquestra Imperial) traz a A Foca (cantada em 1980 por Alceu Valença); Maria Luiza Jobim interpreta As Cachorrinhas, musicada por Tom, pai dela; Mariana, neta do Poetinha, canta a divertida A Formiga, gravada por Clara Nunes no disco anterior.

Sem tratar diretamente da bicharada, São Francisco, com Miúcha e Paulo Jobim, ganha interpretação delicada. Para fechar, uma surpresa: o próprio Vinicius, em uma gravação de voz e violão garimpada dos anos 1960, entoa os versos non sense de A Casa, que não tinha chão nem parede - como já havia mostrado o extinto Boca Livre.

Irreverente e ousado, moderno por natureza, diante de tanta diversidade e renovação, de lá da sua mesa no alto Vinicius deve estar gostando.

Ouça a versão de Marisa Monte para As Abelhas:

Luiz Lasserre A Arca de Noé, de Vinícus de Moraes, ganha nova roupagem

