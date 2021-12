A 8ª Mostra Sesc de Artes movimenta o Pelourinho

A oitava edição da Mostra Sesc de Artes - Aldeia Pelourinho, que contempla 23 espetáculos nas áreas de teatro, dança, circo e música, tem abertura neste sábado, 10, a partir das 12 horas, com uma intervenção urbana em um ônibus de Salvador.

Dançarinos do Coletivo Construções Compartilhadas (BA) exploram as diversas possibilidades de ocupação do veículo, interagindo com o público, em destino não divulgado.

Mas a mostra, que prossegue até o dia 17, também traz atrações de diferentes estéticas de outros Estados, a exemplo de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Há trabalhos direcionados ao público adulto e infantojuvenil.

Destaque - Ainda na noite de abertura, um dos destaques é o espetáculo solo Uma Noite na Lua, que tem texto, canção original, iluminação e direção geral de João Falcão, com o ator Gregório Duvivier. O monólogo sera apresentado no Teatro Sesc Senac, às 20 horas.

A peça, sucesso de crítica e público, conquistou prêmios de melhor autor (Associação Paulista dos Críticos de Arte e Shell) e ator (Mambembe e Sharp), quando interpretada por Marco Nanini, em 1998.

Duvivier, que tem o desafio de repetir o sucesso, informa que a montagem "trata da história de um autor de teatro que nunca publicou nada e que, ao ir a uma festa, é convidado para escrever uma peça. A história se passa na madrugada, onde o personagem, em crise criativa, luta para terminar o texto, ao mesmo tempo em que é perseguido pelo fantasma da mulher que o deixou", frisa.

Duvivier diz que é o primeiro monólogo da sua carreira e que fica feliz em aliar sua atuação com texto e direção criativas. "A peça tem uma hora de duração e, neste tempo, o personagem passa por diversos sentimentos, como agonia, solidão, desespero, angústia e paixão, por exemplo".

Programação - Além de intervenção urbana e teatro, o público também poderá conferir neste final de semana atrações de música e dança infantil. A banda BaianaSystem, que alia música, projeções e texturas gráficas, se apresenta na arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho, às 21h30.

E para a criançada, será apresentado domingo, às 16 horas, no Teatro Sesc Senac, o espetáculo de dança Vila Tarsila, com a Cia. Druw (SP). A montagem mergulha nas memórias de infância de Tarsila do Amaral, transportando o espectador ao mundo antropofágico da artista. O espetáculo é gratuito.

Já na segunda-feira, o Teatro Sesc Senac apresenta o espetáculo Escapada, com a Cia. Mário Nascimento, de Minas Gerais, que enfoca a fuga do homem das grandes metrópoles. Será apresentado às 19 horas.

Teatro - Até o dia 17, na área teatral o público poderá conferir os espetáculos Ensaio de Casamento, Berlindo Vira Lona, Lona Vira e O Segredo da Arca de Trancoso, da Bahia, além de Estranho Familiar (SP).

Na área musical, estão agendadas, entre outras, apresentações da Orquestra Brasileira São Salvador e Grupo de Coco Trupé, além do som acústico dos músicos Mário Ulloa (BA) e Daniel Guedes (RJ).

