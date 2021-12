A 7ª edição da Flica reserva espaços para crianças, literatura negra e audiovisual

A Festa Literária de Cachoeira (Flica) é um dos maiores eventos do gênero no Brasil. De amanhã a domingo, influentes nomes da literatura estarão presentes no Recôncavo Baiano. Debates literários, lançamentos de livros, exposições, apresentações artísticas, contação de histórias e saraus estão na programação voltada para o público de todos as idades, com acesso gratuito.

Para além das mesas principais que acontecerão no Claustro da Ordem Terceira, a Flica é composta por um amplo leque de atividades, com destaque para a Fliquinha. Com curadoria de Lília Gramacho e Mira Silva, o espaço é direcionado aos pequenos.

"Esta será a quinta edição do espaço, que já faz parte da programação oficial. Trabalhamos o livro na infância, por meio da multilinguagem. Juntamos cinema, música e teatro, tendo o livro como suporte", explica Mira.

A Fliquinha acontece no Cine-Theatro Cachoeirano, que ganha um cenário especial para o evento. "Cada ano pensamos uma concepção de cenário diferente, mas que sempre busca colocar a criança como a principal protagonista do espaço. Criamos uma atmosfera que valoriza a imaginação e a criatividade. O cenário é parte da surpresa que guardamos à garotada", ressalta a curadora.

Saulo Fernandes é uma das principais atrações do espaço. O cantor e compositor baiano apresentará o show Pé de Maravilha, amanhã, às 16h30. O projeto mistura no repertório clássicos infantis da música popular brasileira aos cheiros e estímulos originários da floresta, representada no palco por um jardim tropical.

Literatura negra

A literatura negra será destaque. A Secretaria de Promoção e Igualdade Racial (Sepromi) organiza o Espaço Educar para Transformar, localizado no Casarão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com o objetivo de garantir a visibilidade e o reconhecimento das contribuições da população negra nas artes e no campo literário.

Lançamentos de livros e bate-papo com escritoras e escritores negros, além de manifestações culturais de matriz africana acontecerão no espaço da Sepromi.

No sábado, às 14h30, a procuradora estadual, Cléia Costa dos Santos, e o advogado e professor Sérgio São Bernardo estarão presentes no Casarão no Iphan.

Os pesquisadores lançarão a obra Comentários ao Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia.

Grafias eletrônicas

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) apresenta um conjunto de 20 vídeos do projeto Grafias Eletrônicas. O objetivo do projeto é criar um espaço contemporâneo para a difusão dos artistas da palavra e da literatura baiana, propondo um diálogo com o audiovisual. A programação do Grafias Eletrônicas também será realizada no Espaço Educar para Transformar.

As 40 mil pessoas esperadas em Cachoeira nos quatro dias de evento terão uma diversa programação para aproveitar.

*Sob a supervisão do jornalista luiz lasserre

adblock ativo