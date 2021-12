9º Sarau do Goethe recebe a poeta Semirames Sé

A biblioteca do Goethe Institut ICBA, localizada no bairro da Vitória, receberá nesta quarta-feira, 21, a partir das 18h, a 9ª edição do “Sarau no Goethe”, evento que acontece mensalmente sob curadoria de Cacau Novas. Com entrada gratuita, o sarau contará com a presença da poeta baiana Semirames Sé, que participará de um bate-papo onde contará um pouco sobre sua trajetória e sobre seus trabalhos realizados.

Na ocasião também haverá muita música e poesia com a participação de Marcos Peralta, Douglas De Almeida, Michelle Saimon, Cacau Novaes, Rosana Paulo, Ísis, João Fernando Gouveia, Alvorecer Santos, Rita Pinheiro, Gabriel Lopes Pontes, Marcos Peixe, Antonio Barreto, Roberth Novaes, Jeane Sánchez, Milica San, Valdeck Almeida, Magno Estevam, Marcio Carvalho, Ritta Cidhreira, Liu Barretto Liu, Walter Rozados Junior e Conexão Estalos & Faíscas. No espaço o público ainda poderá conferir uma exposição com os livros, CD’s e DVD’s dos participantes.

