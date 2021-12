7 Conto volta em curta temporada no Teatro Jorge Amado

>> Confira quais espetáculos estão em cartaz na cidade







O espetáculo “7 Conto – A Comédia” volta a Salvador em temporada de verão a partir desta sexta-feira, 7. A montagem, com direção de Ingrid Guimarães, traz o ator baiano Luís Miranda encenando sete personagens bem humorados e que fazem parte do dia-a-dia do brasileiro. A peça fica em cartaz até 28 de fevereiro, de sexta a domingo, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia) e estão à venda na bilheteria da casa.https://www.atarde.com.br/arquivos/2010/08/192716.jpg









adblock ativo