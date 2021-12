50 Cent chega a Salvador para show no Wetn Wild

O rapper norte-americano 50 Cent desembarcou na manhã desta quinta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães. Nenhum fã apareceu para recepcioná-lo no local. Seu show na capital baiana acontece nesta sexta-feira, 09, no Wet'n Wild.

Os ingressos custam entre R$ 100 (pista) e R$ 600 (camarote) e podem ser adquiridos nos balcões Ticketmix, localizados nos principais shoppings da cidade.

Depois da capital baiana, o rapper seguirá para Goiânia no dia seguinte. Cinco dias depois, desembarca em São Paulo onde fará show no dia 15. Belo Horizonte receberá a atração internacional no dia 16. No Rio de Janeiro e Florianópolis, as apresentações acontecem em 17 e 18 de julho, respectivamente.

Carreira – O norte-americano iniciou seus trabalhos como cantor em 2003, quando lançou o seu primeiro álbum “Get rich or die tryin”. Foram comercializadas quase 900 mil cópias apenas no primeiro dia de vendas.

Um dos hits mais conhecidos da carreira dele é “Candyshop”. O artista também foi convidado para participar do filme “Things Fall Apart”, no qual interpreta um jogador de futebol com câncer. O longa deve estrear em 2011.

* Com informações de Mariana Paiva, do A TARDE

adblock ativo