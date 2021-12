40º Concurso Negra e Negro Malê recebe Daniela Mercury e Saulo

Um dos mais tradicionais blocos afro de Salvador, o Malê Debalê, realiza nesta quinta-feira (31), a partir das 20h, na Praça Quincas Berro D’água, no Pelourinho, o 40º Concurso Negra e Negro Malê. Os escolhidos além de representar o Malê Debalê durante o carnaval e todo o ano de 2019, levarão para casa o Troféu Malê, uma bolsa de estudo na Wizard idiomas e a fantasia do bloco. Serão avaliados itens como carisma, dança, figurino e o conhecimento sobre a história do bloco.

Para essa ocasião tão especial e importante, além do show da Banda Malê Debalê, a noite contará com a participação dos cantores baianos Saulo Fernandes e Daniela Mercury, que junto ao bloco, fará uma noite de muito axé. A banda Sotake Brasileiro, ficará responsável por fazer a abertura da noite.

Com valores de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), os ingressos estão sendo vendidos nas lojas South de todos os shoppings, no balcão Samba Vivo localizado no L4 do Shopping Piedade e através do site sambavivo.com.br.

