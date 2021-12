Com curadoria do fotógrafo Eder Chiodetto, a 37.ª SPFW vai tratar de moda e arte e se transforma em uma grande galeria. Os desfiles da temporada Verão 2014-2015 ocorrem no Parque Cândido Portinari, de 31 de março a 4 de abril.

Recém-inaugurado, o local se localiza ao lado do Parque Villa-Lobos. Os desfiles começam segunda, dia 31, com João Pimenta, e seguem até sexta, 04, com apresentações de marcas como Gloria Coelho, Alexandre Herchcovitch, além de estreantes como Wagner Kallieno e Lilly Sarti.



Confira a programação completa em www.spfw.com.br.



Assista ao vídeo promocional da temporada de Verão 2014-2015:





Agência Estado 37ª SP Fashion Week divulga calendário

