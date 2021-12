2º Festival de Jazz do Capão acontece em fevereiro

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Nos dias 11 e 12 de fevereiro o Vale do Capão, no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, receberá a 2ª edição do Festival de Jazz. Serão mais dois dias de shows com o melhor da música instrumental produzida no país, com apresentações de Naná Vasconcelos, Ivan Lins, Jaques Morelenbaum e Orkestra Rumpilezz.

| Serviço |



2º Festival de Jazz do Capão

Onde: Vale do Capão - Chapada Diamantina

Quando: 11 e 12 de fevereiro

Mais informações: www.festivaldejazzdocapao.com

