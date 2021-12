2 de Julho: festividade inclui eventos culturais

Além da programação cívica, também está prevista uma programação durante toda a semana, com entrada gratuita. Música, exposições e uma ópera ao ar livre fazem parte das comemorações, concentradas no Centro Histórico. O espetáculo Dois de Julho - A Ópera da Independência, dirigido por Paulo Dourado, será apresentado hoje e nos dias 5 e 6, às 20h, no Terreiro de Jesus. O Cortejo Afro comemora 16 anos com a participação nas festividades do 2 de Julho, pela manhã, e com um show da banda Cortejo Afro, das 16 às 18h, na Rua Santa Isabel. Às 21h30, há show da banda Filhos de Jorge.

