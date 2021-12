“13 Reasons Why” mostra “climão” no trailer da última temporada

Estreando a quarta e última temporada em 5 de junho, a série da Netflix ’13 Reasons Why’ teve o trailer divulgado nesta quarta-feira, 20. Nesta temporada, o trailer trouxe um clima tenso, após acontecimentos surpreendentes nas edições anteriores.

De acordo com informações do Uol, a prévia inicia com um “climão” por conta de uma pichação na porta do refeitório do Colégio Liberty, afirmando que Timothy Granaderos, que levou a culpa pelo assassinato de Bryce, teria sido incriminado.

No trailer é possível acompanhar também as sequelas emocionais e psicológicas sofridas pelo protagonista, Clay, após os acontecimentos das últimas temporadas.

Assista trailer abaixo:

