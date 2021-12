12º Festival de Lençóis termina com axé de Jau e reggae da banda Zion

O cantor Jau e a banda de reggae Zion encerraram o último dia do 12º Festival de Lençóis, na noite desta segunda-feira, 11. Jau cantou “Olhos Coloridos”, “Nega”, dentre outras canções que embalaram o público com o axé que não fica ausente das festas de largo da Bahia. Já a banda Zion – que durante as doze edições de festival não deixou de tocar – chegou com reggae, cantando as principais músicas de Bob Marley.

Este ano, o festival contou com a participação de Lenine, Lia de Itamarcá e a Família Grãos de Luz e Griô, Márcia Short, Jaú, Adão Negro, Neide Vital e Banda Nativa. A Secretaria de Turismo do Município acredita ter movimentado cerca de 10 mil pessoas por dia na cidade. Turistas, principalmente da Bahia, ocuparam os três mil leitos dos hotéis e pousadas da região. Para empresários, o alto fluxo e as vagas lotadas são características comuns de feriados e a ocupação não está relacionada com o festival. Para eles, o evento deveria ocorrer em outro período, para dar movimentação à economia e o turismo local.

O evento teve como tema este ano a luta contra as queimadas na Chapada Diamantina, e levantou a bandeira “Chapada Sem Fogo”. Curiosamente, no segundo dia de festa um incêndio de grandes proporções atingiu duas áreas de proteção ambiental do Parque Nacional da Chapada Diamantina, administrado pelo Instituto Chico Mendes. O Corpo de Bombeiros e as Brigadas de Resgate Ambiental de Lençóis e a Voluntária de Lençóis (Bral e BVL) foram pontos chaves no combate, que contou com o apoio de um helicóptero e duas aeronaves do Instituto Chico Mendes (ICMBio) que comportam, cada uma, cerca de três mil litros de água.

Foram dadas, durante o dia, oficinas de como manusear o solo sem o uso de fogo e palestras sobre a importância de ter um comportamento mais ecológico e ambiental nas trilhas. O auditório Afrânio Peixoto, recentemente reformado, recebeu o monólogo da atriz Maria Bela na noite de ontem. No domingo, a peça Guerra aos Homens, baseada em texto de Afrânio Peixoto, também fez parte da programação.

