11ª Semana Nacional dos Museus acontece em Praia do Forte

Atividades culturais e show do músico Zéu, com participação de Armandinho Macêdo, no dia 24, marcam a programação 11ª Semana Nacional dos Museus, que teve início no dia 13 no Centro de Visitantes do Projeto Tamar, em Praia do Forte, Mata de São João (a 62 Km de Salvador). Este ano o evento tem como tema Museus (memória + criatividade) = mudança social.



A programação da 11ª Semana Nacional dos Museus inclui visitas orientadas temáticas, com ênfase nas ações de inserção social desenvolvidas pelo Projeto Tamar, que buscam o equilíbrio entre a conservação ambiental e a geração de alternativas de trabalho e renda para as comunidades. Também serão exibidos os filmes 'Tamar História 1980', 'Responsabilidade Social' e 'Nossos Sonhos não Envelhecem'. O antigo faroleiro do farol Garcia D'Ávila, Seu Cajueiro, será homenageado e participará da abertura da exposição "Memórias de um Faroleiro".

Para o público infantil, oficinas de arte e rodas de leitura abordarão questões ambientais de forma lúdica. O Teatro de Fantoches dos Tamarzinhos, escolinhas e grupos de capoeira locais também participarão do evento.

A programação musical contará com o show de lançamento do CD Sapeca Musical do compositor e instrumentista Zéu no último dia do evento, às 21 horas. A segunda atração da noite é a banda Nectar Brasil, grupo da comunidade de Diogo, no Litoral Norte.

