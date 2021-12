Villas-Boas projeta alta nos casos de Covid-19 após São João: 'Já vimos esse filme'

O secretário de Saúde do Estado, Fábio Villas-Boas, reforçou o temor de que um novo pico nos índices do Covid-19 aconteça após o período junino. Em entrevista para uma rádio local na manhã desta quarta, 23, o gestor utilizou o exemplo de outros períodos festivos, como a Semana Santa, para exemplificar a previsão.

"Seguramente, no comecinho de junho vamos ter um aumento no número de casos. Na sequência, o aumento de internações e mortes. Esse filme já vimos", lamentou.

Vilas-Boas reforçou o pedido para a população de que evite aglomerações em locais fechados e sugeriu, que caso seja possível, que as pessoas se reúnam ao ar livre e praticando o distanciamento, o que contingenciaria as chances de contaminação.

"Em último caso, se for fazer algum tipo de aglomeração, faça só com seus familiares e amigos próximos, pessoas com quem já vem convivendo rotineiramente, do lado de fora de casa. Sugiro às pessoas que tentem ver a possibilidade, com a prefeitura, de fechar a rua e passar a noite festejando ao ar livre", ponderou.

Nesta quarta-feira, véspera de São João, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos com Covid-19 no estado aponta 80%. Já a taxa de UTI pediátrica aponta 69% de ocupação.

