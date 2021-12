Vacinação contra Covid-19 contempla pessoas com 50 anos ou mais nesse sábado em Salvador

A Secretaria Municipal da Saúde realiza neste sábado, 12, mais uma edição Mutirão da Idade da vacinação contra Covid-19 em Salvador. Durante todo o dia, todos os pontos de imunização, entre postos fixos e drives, aplicarão a dose do imunizante ás pessoas que fazem parte das faixas etárias habilitadas, de forma escalonada.

Durante a manhã, das 08 às 12 horas, serão imunizadas as pessoas de 51 anos ou mais nascidas até 12 de junho de 1970.

Já no período vespertino, entre 13 até as 16 horas, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos nascidos até 12 de janeiro de 1971.

Os pontos de aplicação da segunda dose da Coronavac e Oxford funcionarão através de demanda aberta neste sábado (12) no período da manhã, das 08h às 13h. O indivíduo que estiver com a data de retorno no cartão de vacina vencida ou a vencer até o dia 13 de junho pode se dirigir aos locais de imunização.

Não haverá imunização dos demais públicos nesse sábado.

PONTOS DE VACINAÇÃO – 1ª DOSE: 08H ÀS 16H

DRIVE: Centro de Convenções, 5º Centro de Saúde, FBDC Brotas, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Parque de Exposições, Arena Fonte Nova, FBDC Cabula, Faculdade Universo (Avenida ACM), Shopping Bela Vista, Universidade Católica (Pituaçu), PAF Ondina e Vila Militar (Dedezeiros).

PONTOS FIXOS: USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vila Nova de Pituaçu, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Curralinho, 5º Centro de Saúde, USF Vista Alegre, Universidade Católica (Pituaçu), USF Cajazeiras X, FBDC Brotas, USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), Parque de Exposições, USF Vale do Matatu, USF Federação, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USf Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Pirajá, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Resgate, USF Cajazeiras V e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).

PONTOS DE VACINAÇÃO – 2ª DOSE OXFORD E CORONAVAC: 08H ÀS 13H

DRIVE: Barradão

PONTOS FIXOS: Barradão e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).

