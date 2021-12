Vacinação contra Covid -19 será suspensa em Salvador na segunda e terça

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da capital baiana anunciou neste domingo, 5, a suspensão da aplicação das doses contra a Covid-19, na cidade. A interrupção acontece nesta segunda, 6, e terça-feira, 7, feriado da Independência do Brasil.

Durante este domingo, 5, a vacinação ocorreu normalmente, exceto as aplicações nas Prefeituras-Bairro, que foi suspensa neste fim de semana. A estratégia da Prefeitura de Salvador contemplou a repescagem da vacinação dos adolescentes de 17 anos com e sem comorbidades e das pessoas com idade igual ou superior a 18 anos; a primeira dose para gestantes e puérperas; além da aplicação da segunda dose com os imunizantes Oxford/Astrazeneca, Pfizer e CoronaVac.

De acordo com o comunicado da SMS, a vacinação será retomada na quarta-feira, 8. Os detalhes da estratégia serão divulgados na terça, 7.

A secretaria chama a atenção da população para conferir se o nome está habilitado para a imunização no SITE antes de comparecer aos postos.

