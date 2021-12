Vacina express segue com agendamento para imunização domiciliar neste fim de semana

Os indivíduos que integram o público elegível para a vacinação contra a Covid-19 em Salvador podem fazer o agendamento da imunização domiciliar através da plataforma Vacina Express. O serviço que está com agendamento aberto para aplicação da 1ª e 2ª dose dos imunizantes, é oferecido, preferencialmente, para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção.

Para realizar o atendimento desse público, as equipes volantes estão atuando ininterruptamente de domingo a domingo para assegurar o acesso da população às doses do imunizante. O agendamento online pode ser feito todos os dias, a partir das 08h, na plataforma online através do site (https://vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br/).

“Salvador é uma das capitais do país que mais vacinaram. Estamos com nossas equipes mobilizadas para atendimento os que mais precisam em toda a cidade seja por posto fixo, drive-thru ou na vacinação domiciliar. Todo esse esforço para tornar o acesso ágil e democrático do imunizante para todos os soteropolitanos”, afirmou Leo Prates, titular da Saúde do município.

Vale destacar que as pessoas que receberam a primeira dose em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital, já que o retorno da equipe de saúde é feito automaticamente, de acordo com a data de reforço programada no sistema.

