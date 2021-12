Vacina da Janssen será distribuída para todos os municípios da Bahia

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa da saúde que reúne representantes dos 417 municípios e do Estado, decidiu que as doses da vacina da Janssen passarão a ser distribuídas para todos os municípios baianos a partir dos próximos lotes.

A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, pelas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 29.

"Boa notícia! Aprovamos hoje (29) na CIB a distribuição das vacinas Covid19 da Janssen para todos os 417 municípios da Bahia, já a partir das próximas remessas. Com o apoio do Gov @costa_rui, vamos usar toda a infraestrutura do Estado para entregar rapidamente", disse o secretário na postagem.

De acordo com a Sesab, a medida foi tomada pelo fato da vacina da Janssen ser de aplicação única e ter uma lógica de armazenamento menos complexa que os demais imunizantes.

O primeiro lote da vacina, que chegou ao estado no último dia 24 com 92 mil doses, foi distribuído para 16 municípios baianos.

