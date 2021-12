Segundo lote de vacinas da Janssen doadas pelos EUA chega ao Brasil

O Brasil recebeu na manhã deste sábado, o segundo lote das vacinas da Janssen doadas pelo governo dos Estados Unidos. A nova remessa com 942 mil doses do imunizante chegou ao país por volta das 7h.

O governo americano doou 3 milhões de doses da vacina contra a covid-19 de dose única ao Brasil. As remessas precisaram ser divididas devido ao peso e chegaram ao país primeiro em um lote de pouco mais de 2,1 milhões de vacinas na sexta-feira, 25, e foi completado neste sábado.

Esse é a maior doação dos Estados Unidos para um país. Na entrega de ontem, o embaixador do país no Brasil. "É a maior doação que já fizemos para qualquer país do mundo. Nossa cooperação com o Brasil não começa nem termina hoje. Tem uma longa história e vamos continuar", disse o embaixador norte-americano no Brasil, Todd Chapman.

A Janssen é a única vacina do Plano Nacional de Imunizações (PNI) a ser aplicada em dose única. Nesta semana, o Brasil conseguiu antecipar com a farmcêutica 1,8 milhões de doses da vacina. Somada com a totalidade doada pelos EUA, o país terá 4,8 milhões de doses do imunizante, o que permitirá acelerar a campanha de vacinação do país.

