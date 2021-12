Recuperados da Covid-19, arcebispo de Salvador e bispo auxiliar agradecem orações

Após serem diagnosticados com Covid-19 e se manterem 20 dias em isolamento, o arcebispo de Salvador, cardeal Dom Sérgio da Rocha, e o bispo auxiliar, Dom Valter Magno estão recuperados e já podem retornar às atividades. O comunicado foi feito através de nota oficial divulgada pela Arquidiocese de Salvador nesta segunda, 14.

Ambos realizaram o tratamento na residência episcopal, acompanhados pelo médico infectologista Dr. Roberto Badaró.

“Agradecemos profundamente a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam com as suas orações durante estes dias. Somos gratos também aos que cuidaram de nós neste período de enfermidade com tanta generosidade”, diz a nota.

Para expressar ação de graças a Deus e rezar pelas vítimas da pandemia, no próximo dia 25 junho, às 17h, o Arcebispo celebrará uma Missa na Catedral Basílica de São Salvador, com a presença de profissionais da saúde e de pessoas que se recuperaram da Covid-19, dentre as quais, alguns padres e diáconos.

Considerando as restrições impostas pela pandemia, a participação presencial será restrita, e a missa será transmitida pelas redes sociais da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

A mensagem oficial conclui reiterando que “é de suma importância observar as medidas para evitar a propagação do vírus e tomar a vacina. Com a fé em Deus e os esforços de todos, iremos vencer a pandemia”.

