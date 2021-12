Queiroga vacina presidente da Caixa e ministros Marcos Pontes e Gilson Machado

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou autoridades contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 16, no Hospital Regional do Guará (DF). O chefe da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, foi um dos imunizados. Ele tem 58 anos e recebeu a primeira dose. Queiroga também vacinou Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica. Ele tem 50 anos de idade e também foi contemplado com o primeiro reforço do imunizante.Outro vacinado foi o ministro do Turismo, Gilson Machado.

“Esse é um gesto simbólico. Quem sabe vacinar de verdade são os nossos vacinadores nas nossas 38 mil salas de imunização do Brasil”, afirmou Queiroga.

Marcos Pontes agradeceu o cardiologista e ressaltou as ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC) em parceria com o Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia.

“O MCTIC trabalha desenvolvendo medicamentos e vacinas. E o Ministério da Saúde na frente do combate. Queria parabenizar o ministro Queiroga por dar o exemplo”, afirmou.

Na segunda-feira, 13, no mesmo hospital, o ministro da Saúde já havia vacinado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, contra a doença. Os 2 receberam a fórmula desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer/BioNTech.

Queiroga estava no local para acompanhar o andamento do Plano Nacional de Imunização

