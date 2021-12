Posto de saúde em Feira de Santana é arrombado e vacinação suspensa

A Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Caseb I, foi arrombada durante a madrugada deste sábado, 12, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), no centro-norte do estado. O local seria utilizado para a aplicação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19 e, por este motivo, a imunização foi suspensa.

De acordo com o site Acorda Cidade, o secretário municipal de comunicação, Edson Borges, informou que a unidade foi alvo de vandalismo. Na ação criminosa, foram levados dois monitores de computador. Uma faca chegou a ser encontrada no local e acredita-se que ela foi utilizada pelos envolvidos no crime.

“Não levaram os CPUS, apenas os monitores. Mas, bagunçaram muito o posto. Estragaram medicamentos, mas não havia na unidade nenhuma dose de vacina”, explicou Borges, que lamentou o ocorrido e o prejuízo na imunização da cidade.

Ainda segundo titular da pasta, os funcionários da unidade estão a postos e aguardando a perícia da Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito envolvido no crime havia sido identificado.

