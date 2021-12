Pituba é bairro com maior número de casos de Covid-19 em Salvador

Com mais de 7 mil diganosticados, a Pituba é o bairro de Salvador com o maior número de casos de Covid-19. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a região tem 7.014 infeccções pela doença.

A Pituba é o único bairro com mais de 7 mil casos. É seguido na lista por Pernambués, com 6.463 casos positivos e Brotas com 6.001 registros da doença. Itapuã e Fazenda Grande do Retiro compõem o top 5 dos bairros mais atingidos pela pandemia de covid-19.

Nos últimos 10 dias, Brotas foi o bairro com maior número de casos de covid-19, com 161 registros confirmados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desde o início da pandemia, Salvador registra 223.519 casos e 6.816 óbitos pela doença.

Bairros de Salvador com milhares de casos confirmados da doença | Foto:Divulgação | SMS

