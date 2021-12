Pessoas com 44 anos ou mais começam a ser vacinadas a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira, 28, pessoas com 44 anos ou mais já podem procurar os pontos de imunização na cidade para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os pontos de imunização funcionarão das 08h às 15h (confira os postos de vacinação abaixo).

Durante a manhã, das 8h às 11h, serão contempladas as pessoas com 45 anos ou mais nascidas até 27 de junho de 1976. À tarde, será ampliada mais uma faixa etária, de 12h às 15h, é a vez do público com idade igual ou superior a 44 anos nascidos até 28 de outubro de 1976.

