Pazuello disse à OMS que tratamento precoce reduziu mortes por Covid em 70%

Senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia tiveram acesso a um documento que revela que o então ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, afirmou para a Organização Mundial da Saúde (OMS) que o "tratamento precoce" com uso de hidroxicloroquina teria reduzido as mortes em 70% no país. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O documento, uma circular telegráfica produzida pelo Itamaraty, transcreve uma reunião entre Pazuello e a diretora da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), Carissa Etienne, em outubro de 2020.

De acordo com Pazuello, que não apresentou qualquer estudo científico, "o Brasil conseguiu diminuir em 70% a proporção de óbitos com a adoção do atual protocolo de tratamento precoce". Há de se lembrar que não há qualquer indício da efetividade da hidroxicloroquina ou de qualquer "tratamento precoce" contra a Covid-19.

Apesar da afirmação de Pazuello, o Brasil é o segundo país com o maior número de óbitos por Covid no mundo com 491 mil mortos, atrás apenas dos Estados Unidos.

