Número de casos da variante delta cresce 86% em uma semana no Brasil

Com os 2.613 casos registrados até agora da variante delta no país, houve um aumento de 86% do número de diagnósticos confirmados da cepa em uma semana, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Até então, conforme a pasta, os casos da delta foram registrados no Distrito Federal (181) e nos seguintes estados: Alagoas (3), Amapá (5), Amazonas (18), Bahia (3), Ceará (96), Espírito Santo (7), Goiás (47), Maranhão (7), Minas Gerais (102), Pará (5), Paraíba (87), Paraná (76), Pernambuco (15), Rio de Janeiro (907), Rio Grande do Norte (3), Rio Grande do Sul (230), Santa Catarina (63), São Paulo (757) e Tocantins (1).

Já registram mortes pela variante Bahia (1), Goiás (2), Maranhão (1), Minas Gerais (4), Paraná (21), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (11), Rio Grande do Sul (19), Santa Catarina (2) e Distrito Federal (5).

No Rio de Janeiro, unidade federativa com o maior número absoluto de casos da delta, a variante já equivale a 86% das amostras sequenciadas, segundo mapeamento da Rede Corona-Ômica de vigilância genômica do estado.

