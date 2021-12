Nova variante de Covid-19 é detectada no Rio de Janeiro; ao menos 6 pessoas já foram infectadas

Uma nova variante do vírus Sars-COV2 foi detectada na cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 22, pelo secretário de Saúde do estado, Alexandre Chieppe. A pessoa que foi contaminada, não tem mais a doença e já foi curada.

Até o momento, ao menos seis pessoas já foram infectadas com essa variante, sendo cinco em Porto Real e uma no município de Barra Mansa, segundo informações da CNN Brasil.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), até o momento essa variante, por ora chamada de P.5, só foi identificada no Rio de Janeiro, mas não é possível identificar a origem exata da nova versão do coronavírus.

Segundo o secretário Chieppe, a pasta ainda vai avaliar o risco potencial da variante, mas ao que parece não é "mais agressiva" do que as conhecidas até agora.

“Vamos avaliar o impacto de virulência. Ela não me parece ser agressiva. O paciente está bem, em casa e a SES não tem informação se ele contraiu o vírus em viagem”, disse o titular da pasta.

A variante vinha sendo estudada há quase um mês pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).

"Nós estamos reanalisando os bancos de genomas disponíveis publicamente para sabermos exatamente o quão dispersa ela está, mas resultados iniciais indicam que ela ainda possui frequência bem baixa no estado", explicou a pesquisadora Alessandra Lamarca, do laboratório de bioinformática do LNCC.

A Rede Corona Ômica, que mapeia os casos de Covid-19 no estado, afirma que até o momento 80,7% dos diagnósticos positivos são de pessoas com a variante P.1, que também surgiu no país.

