Bahia registra 13 mortes e 830 novos casos de Covid-19 em 24h

A Bahia registrou 13 mortes e 830 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com os números obtidos, o estado já totaliza 26.510 óbitos e 1.222.427 contaminados desde o início da pandemia. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 2, por meio do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

De acordo com o balanço, os recentes óbitos acrescidos ocorreram em datas distintas, desde o dia 9 de janeiro. Com isso, diversos fatores podem ser responsáveis pelos registros tardios dos óbitos, inclusive a sobrecarga das equipes de investigação.

Dentro do montante de contaminados, a Sesab informa ainda que 1.192.999 pessoas já conseguiram se recuperar da doença e cerca de 2,9 mil pacientes ainda encontram-se como ‘casos ativos’. Atualmente, a taxa de letalidade da Covid-19 no território baiano corresponde a quase 2,17% do total de diagnósticos positivos.

Na linha de frente do combate a pandemia, a secretaria informou que cerca de 51,8 mil profissionais baianos da área de saúde já testaram positivo para a Covid-19.

Ainda segundo a Sesab, pouco mais de 1,50 milhões de suspeitas de contaminação por Covid-19 já foram descartadas do sistema. No entanto, ainda restam cerca de 231 mil que estão sob investigação e aguardando o resultado dos exames.

UTIs

A Sesab informou que até às 12h desta quinta-feira, nenhuma solicitação de internação em UTI Adulto Covid-19 constava no sistema da Central Estadual de Regulação. No entanto, ainda havia 1 pedido para internação em leitos clínicos adultos Covid-19 no sistema.

Segundo o boletim, a taxa de ocupação total dos leitos em todo estado corresponde a 26%. No entanto, o recorte percentual voltado para UTI adulto compreende 31% de ocupação.

Vacinação

Com 8.722.874 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose, dos quais 3.795.587 receberam também a segunda aplicação, além de 254.969 vacinados com o imunizante da Janssen, que funciona com uma aplicação. A Sesab ainda informou que 2.834 pessoas já receberam a terceira dose.

A Bahia já vacinou cerca de 80,9% da população baiana com 18 anos ou mais (estimada em 11.084.666) com, pelo menos, a primeira dose ou com a vacina de dose única.

adblock ativo