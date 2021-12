Nova secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 é nomeada

A médica Rosana Leite de Melo foi nomeada nesta quinta-feira, 17, pela Casa Civil da presidência da República como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde.Rosana Leite de Melo possui residência em cirurgia geral e em oncologia. Desde novembro de 2019, a médica ocupa a função de diretora-presidente do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul.

A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 foi criada em maio. No mesmo mês, a infectologista Luana Araújo foi anunciada para assumir o cargo. Dez dias depois o governo informou que ela não exerceria a função.

Na ocasião, o Ministério da Saúde afirmou que buscava outro nome com perfil técnico e baseado em evidências científicas. Segundo o governo, a secretaria se destina a "propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento à Covid-19".

Além disso, também deve realizar uma articulação com estados, municípios e com o Distrito Federal e coordenar as ações do Plano Nacional da Vacinação contra a Covid-19.

