Mortes por Covid-19 no Brasil recuam 30,4% e atingem menor média no ano

Publicado segunda-feira, 06 de setembro de 2021 às 10:35 h | Atualizado em 06/09/2021, 10:37 | Autor: Vitor Abdala | Agência Brasil ouvir

A média móvel de sete dias é calculada somando-se os dados do dia em questão com os seis dias anteriores - Foto: Mauricio Bazilio | Governo do Rio de Janeiro