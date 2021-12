Ministério da Saúde informou ao Congresso compra de Covaxin

O Ministério da Saúde incluiu a vacina indiana Covaxin na lista dos imunizantes adquiridos pela pasta há cerca de um mês, após requerimento do deputado Gustavo Fruet (PDT-PR).

A informação, revelada pelo Estadão, desmente o ministro da Saúde Marcelo Queiroga que afirmou na última quarta-feira, 23, não ter havido aquisição de doses da vacina por parte da esfera federal. "Eu falei em que idioma? Eu falei em português. Não foi comprada uma dose sequer da vacina Covaxin nem da Sputnik", afirmou Queiroga.

A aquisição da Covaxin virou o centro das discussões, e será alvo da CPI da Covid, após denúncia de irregularidades no acordo entre a Bharat Biotech, representada pela Precisa Medicamentos, e o Ministério da Saúde. De acordo com documentos revelados, a vacina foi comprada a preço 1.000% maior do que o estimado inicialmente.

De acordo com o Ministério Público Federal, há indícios de crime na compra de 20 milhões de doses da vacina. A procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira, do Distrito Federal, decidiu enviar parte da apuração para a área criminal do MPF.

