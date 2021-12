Governo Federal diz que "até o fim do ano todos os brasileiros vão ser vacinados"

A Casa Civil do governo federal afirmou que “muitos esforços têm sido direcionados para as ações de promoção à saúde e também para a retomada do crescimento econômico do País”. É o que consta no documento que fez alusão aos 900 dias do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que são lembrados neste sábado, 19.

De acordo com o documento, até o fim de 2021, “todos os brasileiros, que assim o desejarem, vão ser vacinados”. A previsão já havia sido apresentada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Desta vez, o governo frisou o caráter voluntário da imunização.

O governo assinala a importância das Forças Armadas no combate à pandemia de Covid-19, embora esteja sendo feita uma investigação por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em funcionamento no Senado Federal, por omissões no enfrentamento à pandemia. A demora na aquisição e distribuição de vacinas é uma das linhas de apuração dos senadores.

