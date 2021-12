Governo diz à CPI da Covid que gastou R$ 23 milhões para divulgar tratamento precoce

Em documento do Ministério da Saúde enviado à CPI da Covid, o governo declarou à Procuradoria da República no Distrito Federal que gastou R$ 23,3 milhões com campanhas de divulgação do suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo G1.

Segundo a publicação, o documento foi enviado à Procuradoria devido a uma apuração preliminar do Ministério Público sobre supostos atos de improbidade administrativa cometidos pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

O governo também revelou que gastou R$ 52 mil em passagens para os médicos que viajaram a Manaus para divulgar a cloroquina. Defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, o medicamento, junto com a ivermectina, é considerado cientificamente ineficaz contra a Covid.

Ainda de acordo com o relatório, a Assessoria de Comunicação Social da pasta gastou R$ 3,4 milhões, enquanto a Secretaria de Comunicação da Presidência, R$ 19,9 milhões, totalizando R$ 23.383.984,60. Não há detalhes sobre a data dos pagamentos ou o período das campanhas.

