Fundo Russo enviará 300 mil doses da vacina Sputnik V para Bahia em julho

As primeiras 300 mil doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19 devem desembarcar na Bahia e nos demais estados do Nordeste do Brasil no mês de julho. A informação foi divulgada após uma reunião virtual nesta terça-feira (15), entre os governadores do Nordeste e o Fundo Soberano Russo, responsável pela negociação das vacinas.

Até o final do mês de junho, o Fundo Russo deverá entregar o cronograma de distribuição das doses. Ao todo, os governadores firmaram acordo para compra de 30 milhões de doses da vacina russa, mas os estados não poderão importar essa quantidade de vacinas, pois o imunizante foi aprovado no país com restrições.

Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cada estado vai receber o suficiente para a imunização em duas doses de 1% da população, ficando a Bahia com 300 mil doses; Pernambuco com 192 mil doses; Maranhão com 141 mil; Sergipe com 46 mil; Ceará com 183 mil e Piauí com 66 mil doses.

O imunizante não poderá ser aplicado em gestantes, lactantes, menores de 18 anos, mulheres em idade fértil que desejem engravidar nos próximos 12 meses, além de pessoas com enfermidades graves ou não controladas e antecedentes à anafilaxia.

Informação foi divulgada após reunião entre governadores do Nordeste e Fundo Soberano Russo | Foto: Reprodução | Twitter

adblock ativo